شكرا لقرائتكم خبر عن أبكى السادات.. وداعًا المخرج الكبير أحمد يحيى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا المخرج الكبير أحمد يحيى صباح اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 78 عاما، حيث تعرض لوعكة صحية مؤخرًا تسببت في نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج إلا أن حالته تدهورت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتشييع جنازته حاليًا من مسجد السيدة نفسية على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة في الإمام الشافعى.

المخرج أحمد يحيى، صاحب المشوار الفني الطويل، فقد بدأ ممثلاً في سن الطفولة، مع العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، فى فيلمى "حكاية حب" عام 1959 و"البنات والصيف" عام 1960، وكان عمره وقتها 15 عامًا.



واة المخرج أحمد يحيى

عشق يحيي السينما فدرس الإخراج وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما سنة 1968 شعبة إخراج، وبعد تخرجه؛ عمل مساعد مخرج مع عدد من المخرجين الكبار منهم: حلمى حليم، وأشرف فهمي، وحسين كمال، ومحمد عبد العزيز، وأخرج للعديد من النجوم منهم فريد شوقي ورشدي أباظة اللذين اعتبراه المخرج المفضل لديهم، وكان من أكثر المخرجين تحويلاً للنصوص الأدبية إلى السينما.

كان يعتبره كل من رشدى أباظة وفريد شوقى مخرجهما المفضل، حيث قدم مع ملك الترسو أحد أهم أفلامه وهو فيلم "لا تبكى يا حبيب العمر" وظل الفيلم فى دور العرض لأكثر من 30 اسبوعاً وأبكى الجماهير، حتى قيل إن الرئيس السادات قال لوحش الشاشة لقد أبكيتنى فى هذا الفيلم.

يذكر أن المخرج الراحل تم تكريمه في الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط الذى أقيم عام 2018، بجانب الموسيقار عمر خيرت والنجم فاروق الفيشاوى والمنتج حسين القلا والناقدة ماجدة موريس، وتعرض يحيى لوعكة صحية تم على أثرها نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية حيث أصيب وقتها بضيق شديد فى التنفس أدى إلى اختناق وإغماء.