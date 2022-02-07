شكرا لقرائتكم خبر عن سهيلة بهجت تبدع فى غناء أغنية كوكب الشرق "دارت الأيام" بأوبرا إسكندرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المطربة الشابة سهيلة بهجت أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "دارت الأيام" وذلك بمصاحبة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار بحفل غنائي في دار أوبرا الإسكندرية، وأبدعت سهيلة فى تقديم الأغنية والتي لاقت إعجاب الجمهور.

سهيلة بهجت سبق وشاركت فى برنامج the voice kid، وقام الموسيقار الدكتور ممدوح الجبالى بتلحين قصيدة "دمشق" للشاعرة هيفاء الجبرى واختار المطربة الصاعدة سهيلة بهجت لتغنيها مع توزيع موسيقي لعمرو عبد العزيز ومهندس الصوت محمود عزت والميكساج والديجيتال ماستر للمهندس إيهاب نبيل.

وتقول كلمات القصيدة التي لحنها الموسيقار الدكتور ممدوح الجبالي:

مِنهُ دِمَشْقٌ ومِنِّي زَهْـــــرةٌ سَقَطَتْ

فليسَ بعدَ دِمَـــشْقٍ ما أُقَدِّمُهُ

أصْبَحْتُ عاشِقـةً في النَّهرِ صامِتَةً

والصّمْتُ من بَرَدَى لا ينْتـَهي فَمُـهُ

يا قُبْلَةً ضُيِّقَتْ عنها شَوارِعُها

النَّهرُ دُونكِ والأزهارُ تَعْصِمُهُ

حلِّي بهِ كيفما شاءَ الهوى فهُنا

كانَ الهوى مَلِكًا والماءُ يُلهِمُهُ

وكان يجْري بأمْرٍ للهوى جَسَدٌ

لولا التَّشَوُّقُ لمْ يَلْحَقْ به دَمُهُ..