شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج ورش تدريب مهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق أمس الأحد برنامج ورش تدريب مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حيث يضم 255 فتاة وشابا وطفلا، تمثل الفتيات نسبة 70 % منهم، وتصل ساعات التدريب إلى 180 ساعة.

ويبدأ الجزء الأول من برنامج الورش، غدا، بورشتي "صناعة الفيلم" و"تقنيات صناعة الفيلم" (مشروع سينما أسوان الجديدة)، تحت إشراف السيناريست وسام سليمان، والمخرج ياسر نعيم، والمخرجه ندى رزق، فيما سيبدأ الجزء الثاني من الورش مع إنطلاق الدورة السادسة التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري.

وقال المخرج سيد علي مدير الورش: أن برنامج هذا العام لورشتي الصناعة يدعم تدريب ٧٠ فتاة وشاب من أسوان وجنوب الصعيد، كما يدعم إنتاج أفلام مشروعات تخرج الطلاب، والتي سيتم عرضها في برنامج خاص بأفلام الورش خلال فعاليات الدورة السادسة، وتتنافس هذه الأفلام لأول مرة مع افلام أخرى تم إنتاجها من مؤسسات داخل مصر لتوسيع دائرة المعرفة والإستفادة المبنية على الخبرة والتدريب العملي.

وأضاف سيد علي: ويضم الجزء الثاني من برنامج ورش تدريب مهرجان أسوان والذي سيبدأ مع إنطلاق المهرجان، 4 ورش هي، "توجيه الممثل" تحت إشراف الفنانة سلوي محمد علي، وورشة "القصة قبل السيناريو" تحت إشراف المخرجة داليا بسيوني، وورشة "الأنيميشن والعنصر البشري" تحت إشراف الدكتور أشرف مهدي، وورشة "الأنيمشن والسينما للأطفال" تحت إشراف الفنان إبرهيم سعد، وسيتم الإعلان عن المقبولين في الجزء الثاني من الورش خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، وسيتم منح جائزة خاصة لأفضل فريق عمل شارك في برنامج الورش هذا العام، وسيختتم البرنامج فاعلياته بحفل يضم كل الشركاء والداعمين والمشاركين يوم 27 فبراير.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يكرم في دورته السادسة الفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، ويعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في مصر.