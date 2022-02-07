شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان المخرج أحمد يحيى إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان المخرج أحمد يحيى، إلى مسجد السيدة نفيسة، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، لأداء صلاة الجنازة عليه، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الإمام الشافعى.

يذكر أن المخرج الراحل أحمد يحي تم تكريمه في الدورة الـ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط الذى أقيم عام 2018، بجانب الموسيقار عمر خيرت والنجم فاروق الفيشاوى والمنتج حسين القلا والناقدة ماجدة موريس، وتعرض يحيى لوعكة صحية تم على أثرها نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية حيث أصيب وقتها بضيق شديد فى التنفس أدى إلى اختناق وإغماء.

وقدم المخرج أحمد يحيى العديد من الأفلام البارزة خلال مشواره السينمائى منها "العزاب امرأة" بطولة محمود ياسين ونيللى، و"رحلة النسيان" بطولة نجلاء فتحى ومحمود ياسين، و"لا تبكى يا حبيب العمر" بطولة فريد شوقى ونور الشريف وميرفت أمين، و"ليلة بكى فيها القمر" بطولة صباح وحسين فهمى، و"غدا سأنتقم" بطولة نجلاء فتحى وفاروق الفيشاوى.

كما قدم أيضًا أفلام "حكمت المحكمة" بطولة فريد شوقى وماجدة الخطيب ويسرا وليلى طاهر، و"حب لا يرى الشمس" بطولة نجلاء فتحى، فريد شوقى، محمود عبد العزيز، صفية العمرى، "حتى لا يطير الدخان" بطولة عادل امام وسهير رمزى، وكاركون في الشارع" بطولة عادل إمام ويسرا، و"يا عزيزى كلنا لصوص" بطولة محمود عبد العزيز وليلى علوى، و"الصبر في الملاحات" وغيرها من الأفلام.