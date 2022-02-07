شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خيرت.. ووزيرة الثقافة تنعى الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين، الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خيرت ووالد مغنية الأوبرا أمينة خيرت، المهندس أبو بكر خيرت على خيرت الذى وافته المنية صباح اليوم الإثنين 7 فبراير عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض .

وقررت إدارة الأوبرا تأجيل حفلى الموسيقار عمر خيرت اللذان كان من المقرر إقامتهما يومى الخميس والجمعة 10، فبراير إلى موعد يتم تحديده لاحقا.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وأحيا مؤخرًا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا غنائيا كبيرا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة متنوعة من مؤلفاته والتي أحبها جمهوره.