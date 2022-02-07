"حرب خفية" و"خطف أغنية".. شقيقة عبداللطيف التلباني تكشف تفاصيل منافسته مع عبدالحليم حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

سطوع نجم المطرب عبداللطيف التلباني، في ظل الشهرة الواسعة التي حظى بها الفنان عبدالحليم حافظ، ليست المفارقة الوحيدة التي جمعت بينهما، وعند الحديث عن مشوار "التلباني" تتوالى الإشارات حول كونه أحد ضحايا "نجومية" العندليب.

وتبدأ المفارقات في محل الميلاد، إذ ولد الفنان عبد اللطيف التلبانى، فى قرية العزيزية بمحافظة الشرقية، وولد المطرب عبدالحليم حافظ في قرية الحلوات بالمحافظة نفسها.

أحلام التلباني "شقيقة الفنان عبد اللطيف التلباني" في حوارها مع "الخليج 365"، كشفت عن المفارقة الثانية، وقالت: "عبداللطيف التلباني وتم اعتماده ملحنا ومطربا في إذاعة الأسكندرية، وبعد أن قضى فترة تجنيده فى البحرية، نقل إلى إذاعة القاهرة وعمره 24 عاما، بتوصية من حافظ عبدالوهاب (مكتشف الفنان عبدالحليم حافظ) ".

وعن ما تردد حول كون شقيقها الفنان عبد اللطيف التلباني، كان "ضحية" نجومية الفنان عبد الحليم حافظ، قالت: "رحلة صعوده تأثرت بالحرب الخفية التي كانت تدار ضده، وليست بنجومية عبدالحليم حافظ، وتحديدا من داخل الإذاعة، إذ منع من المشاركة في حفلات أضواء المدينة، إلى جانب عدم إذاعة أغانيه من ألحان محمد فوزي، وحلمي أمين، وعبد العظيم محمد، وغيرهم".

وأضافت :"للأسف بعض الشعراء والملحنين توقف عن التعاون مع عبد اللطيف التلباني، عقب تعاونهم مع عبدالحليم حاظ، وأذكر منهم الشاعر محمد حمزة، الذي تعاون أولا مع أخي الراحل، و كتب 5 أغاني، ومنها (دوبني يا حب)، وتوقف عن العمل معه بعد التعاون مع عبدالحليم حافظ".

وتابعت: "كذلك الموسيقار كمال الطويل، الذي رفض التعاون مع التلباني في حياة عبدالحليم حافظ، ورحب بذلك بعد وفاة حليم، وأيضا محمد الموجي، الذي توقف عن العمل مع أخي، بعد انتهاء أزمته مع عبدالحليم حافظ".

وتحدثت أحلام التلباني عن ما يثار حول أزمة أغنية "عطشان يا صبايا" التي تنافس على تقديمها شقيقها والعندليب، وقالت :" الأغنية عرضت على التلباني وحليم، وما حدث أن الملحن محمد الموجي، وجد أنها تناسب فيلم (جزيرة العشاق)، الذي كان يستعد عبداللطيف التلباني لبطولته، وبالفعل تحدث أخي عبد اللطيف مع الفنان عبدالحليم حافظ، وحصل على الأغنية".

الفنان الراحل عبد اللطيف التلباني، قدم مايزيد عن 900 أغنية، من ألحانه وألحان أبرز رموز الموسيقى والغناء، ومنها "الكلمة الحلوة" من ألحان فريد الأطرش، وكلمات فتحي قورة، و"من فوق برج الجزيرة" من كلمات حيرم الغمراوى، وألحان محمد الموجى، و"خفة دمك" من ألحان محمد فوزين وكلمات صلاح فايز، "عيونك حلوين" من كلمات مصطفى عبد الرحمن ، وألحان بليغ حمدي، و"يامشمش" من كلمات عبد الفتاح مصطفى، وألحان عبد العظيم عبد الحق، وغيرهم.