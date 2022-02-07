انطلاق برنامج ورش تدريب مهرجان أسوان لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انطلق أمس الأحد، برنامج ورش تدريب مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي يعتبر أكبر برنامج تدريب في المهرجانات المصرية، حيث يضم 255 فتاة وشاب وطفل، تمثل الفتيات نسبة ٧٠% منهم، وتصل ساعات التدريب إلى 180 ساعة

ويبدأ الجزء الأول من برنامج الورش غدا، بورشتي "صناعة الفيلم" و"تقنيات صناعة الفيلم" (مشروع سينما أسوان الجديدة)، تحت إشراف السيناريست وسام سليمان، والمخرج ياسر نعيم، والمخرجة ندى رزق، فيما سيبدأ الجزء الثاني من الورش مع انطلاق الدورة السادسة التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري.

وقال المخرج سيد علي مدير الورش: برنامج هذا العام لورشتي الصناعة يدعم تدريب ٧٠ فتاة وشاب من أسوان وجنوب الصعيد، كما يدعم إنتاج أفلام مشروعات تخرج الطلاب، والتي سيتم عرضها في برنامج خاص بأفلام الورش خلال فعاليات الدورة السادسة، وتتنافس هذه الأفلام لأول مرة مع أفلام أخرى تم إنتاجها من مؤسسات داخل مصر لتوسيع دائرة المعرفة والإستفادة المبنية على الخبرة والتدريب العملي.

وأضاف سيد علي: يضم الجزء الثاني من برنامج ورش تدريب مهرجان أسوان والذي سيبدأ مع إنطلاق المهرجان، 4 ورش هي: "توجيه الممثل" تحت إشراف الفنانة سلوي محمد علي، وورشة "القصة قبل السيناريو" تحت إشراف المخرجة داليا بسيوني، وورشة "الأنيميشن والعنصر البشري" تحت إشراف الدكتور أشرف مهدي، وورشة "الأنيمشن والسينما للأطفال" تحت إشراف الفنان إبرهيم سعد، وسيتم الإعلان عن المقبولين في الجزء الثاني من الورش خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، وسيتم منح جائزة خاصة لأفضل فريق عمل شارك في برنامج الورش هذا العام، وسيختتم البرنامج فاعلياته بحفل يضم كل الشركاء والداعمين والمشاركين يوم ٢٧ فبراير.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يكرم في دورته السادسة الفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، ويعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في مصر، وشراكة بلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة دروسوس، ومؤسسة أكت، ودي جي فايبس، وبنك التعمير والإسكان، وجيمناي أفريقيا، وسمارت فيجن، وبركة ويب