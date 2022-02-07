بالصور.. أحمد الفيشاوي يمارس "البوكسينج"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة له داخل "الجيم" وهو يمارس رياضة "البوكسينج".

وظهر "الفيشاوي" وهو بكامل لياقته البدنية، وعلق على الصور قائلا: "لا تستسلم أبدا"، فيما حازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يشارك في بطولة فيلم "قمر 14" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، ويشارك في بطولة العمل: خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، ياسمين رئيس، خالد أنور، ومن إخراج هادي الباجوري.

ويستعد الفنان أحمد الفيشاوي لتصوير أحداث الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" وهو من بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمد ممدوح.