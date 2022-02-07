صفا الجميل.. "ملك جمال الوحشين" الذي وقع في غرام ليلى مراد وأسمهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كان صاحب ملامح مميزة، ليصبح واحدا من أشهر الوجوه في السينما المصرية، والذين يندرجون تحت قائمة تضم نجوم نعرف وجوههم ولا نعرف أسمائهم.

الفنان صفا الجميل والذي تمر اليوم ذكرى ميلاده الـ 115، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1907.

ملك جمال الوحشين

يعتقد البعض أن "الجميل" كان من ذوي الهمم، إلا أنه لم يكن كذلك، وسخر في إحدى المرات من ملامحه قائلا: "يمكن يعملوا مسابقة ملك جمال الوحشين وآخذ اللقب".

أول مرة سينما

عام 1938 اكتشفه الفنان الكبير محمد عبدالوهاب وقدمه من خلال فيلمه الشهير "يحيا الحب"، وفي كواليس العمل وقع "الجميل" في غرام بطلة الفيلم ليلى مراد.

تميمة حظ

كان عبدالوهاب يرى في "الجميل" تميمة حظ، فكان يطلب منه الحضور للاستوديو لأنه "يتفائل بوجوده"، ويبدو أن الأمر كان حقيقيا فكان "يستبشر" بوجوده أيضا الفنان أنور وجدي، والشاعر صالح جودت.

أسمهان

بسبب تفائلها بوجوده في "البلاتوه" اعتقد صفا الجميل أن الفنانة الراحلة أسمهان تحبه، كونها تعامله معاملة طيبة، فوقع في غرامها .

أعمال شهيرة

قدم مشاهد قليلة في السينما، لكنها لا تنسى، لعل أبرزها دوره في فيلم "دهب"، و"شباك حبيبي" ودور الطالب صاحب الصوت "النشاز" في فيلم "سلامة في خير".

وفاته

رحل صفا الجميل عام 1966، عن عمر يناهز 59 عاما، وكان آخر أعماله فيلم "مطلوب أرملة" الذي عرض عام 1965.