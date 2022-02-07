لماذا رفضت صباح الزواج من المخرج أحمد يحيى؟ "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"ليلة بكى فيها القمر" واحد من أبرز الأفلام التي قدمها المخرج الراحل أحمد يحيى، وقامت ببطولته الفنانة الكبيرة صباح، وشهدت كواليسه مولد قصة حب بينهما.

وقدم المخرج السينمائي أحمد يحيى الذي رحل عن عالمنا اليوم الأثنين، عن عمر يناهز 75 عاما، الفيلم عام 1980 وشارك في بطولته مع الفنانة صباح، حسين فهمي، نبيلة السيد، وحيد سيف، نبيل الدسوقي، نظيم شعراوي.

الفنانة صباح خلال ظهورها مع الفنانة صفاء أبو السعود، تحدثت عن قصة الحب التي جمعتها والمخرج أحمد يحيى، وقالت: "كان فيه مشروع زواج ومش عارفة ليه محصلش نصيب، لقيته أصغر مني هاجيب واحد يكح وأقعد اديله الدوا".

وأعلن عادل أحمد يحيى نجل المخرج الراحل، عبر صفحته في موقع فيسبوك عن وفاة والده، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله والدي المخرج أحمد يحيى، الدفن بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي اليوم"

المخرج الراحل أحمد يحيى ولد في 16 يوليو عام 1947، ودخل المجال الفني في طفولته، وشارك بالتمثيل مع الفنان عبد الحليم حافظ في أفلام "حكاية حب"، و"البنات والصيف".

وقدم المخرج الراحل احمد يحيى 25 فيلمًا، من أشهرها: "ليلة بكى فيها القمر، وكراكون في الشارع، وحتى لا يطير الدخان، ويا عزيزي كلنا لصوص، ورجل له ماضي"، وكان آخر أفلامه "رحلة مشبوهة"، الذي أخرجه عام 2002.