نبيلة عبيد تنعى المخرج أحمد يحيى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت النجمة نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، المخرج الكبير أحمد يحيى الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونشرت "نبيلة" صورة للمخرج الراحل، وعلقت: "بكثير من الحزن والأسى أنعى رحيل المخرج السينمائي الكبير أحمد يحيى".

وتابعت: "كان زميلا كبيرا وصديقا عزيزا ربنا يرحمه و خالص العزاء لعائلته و أصدقائه، البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المخرج الكبير أحمد يحيى قدم خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال الهامة، لعل أبرزها: "لا تبكي يا حبيب العمر، حب لا يرى الشمس، كراكون في الشارع، حتى لا يطير الدخان، حكمت المحكمة" وغيرها.

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "رحلة مشبوهة" الذي عرض عام 2002، وشارك في بطولته: محمود عبدالعزيز، وفاء عامر.