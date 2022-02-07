تعرف على موعد ومكان جنازة المخرج أحمد يحيى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين، المخرج الكبير أحمد يحيى عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقال الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لمصراوي، إن صلاة الجنازة على المخرج الكبير أحمد يحيى تقام عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة.

المخرج الكبير أحمد يحيى قدم خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال الهامة، لعل أبرزها: "لا تبكي يا حبيب العمر، حب لا يرى الشمس، كراكون في الشارع، حتى لا يطير الدخان، حكمت المحكمة" وغيرها.

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "رحلة مشبوهة" الذي عرض عام 2002، وشارك في بطولته: محمود عبدالعزيز، وفاء عامر.