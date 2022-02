بقي 3 أيام … شابة تعثر على رجل عار في صندوق سيارتها

نشرت امرأة كندية فيديو على تطبيق تيكتوك تكشف فيه عن وجود رجل مشرد عار في صندوق سيارتها واكتشفت انه كان مختبئا فيه منذ ٣ ايام.

“بيتاني كوكر” التي وثّقت الحادثة في مقطع فيديو على تيكتوك زعمت انها لم تكن على علم بوجود الرجل داخل صندوق سيارتها. وانه لم ينطق اي كلمة او يقم بأي حركة قبل ان تعثر عليه.

“لماذا تختبئ في سيارتي ولمَ انت عار؟” سألت “كوكر” عندما وجدت الرجل.

وعندما سألته كيف استطعت الدخول الى سيارتي، أجاب بأنه ” ابن البابا فرنسيس”.

وأظهر الفيديو عناصر الشرطة يحيطون بالسيارة ويد الرجل ممتدة الى الخارج كما سُمع وهو يسأل الشرطة ان كان يستطيع ان يرتدي بنطاله ليجيبه احد العناصر ” نعم.انها فكرة جيدة”.

وزعمت صاحبة السيارة ان الرجل كان ضائعا مستغربة كيف رافقها الى مكان عملها ومحال التسوّق والمطاعم من دون ان ينطق بكلمة واحدة!

والتقطت المرأة الكندية الاشارة الأولى لوجود شخص غريب عندما لاحظت ان نوافذ السيارة عليها آثار تنفس. وبعدما دخلت لتتفقد السيارة سمعت صوتا يقول “مرحبا”ورأت الرجل في الصندوق.

“في البداية ظننت ان هذا مقلب قبل ان ادرك ماذا كان يحدث في الواقع. تركت هاتفي وهو يصور الرجل لاني لم اكن متأكدة من العواقب”. تضيف كوكر. لم اتعرف الى الرجل ولم اكن اعلم ما كان خطرا او لا. وما ان وجدت الشابة الكندية الرجل حتى اتصلت بالشرطة وقالت ان المكتب لم يصدقها في البداية. في مقطع الفيديو المنشور على تيكتوك سُمع احد عناصر الشرطة يقول: “يمكنني القول ان طوال سنين خدمتي، لم اواجه شيئا مماثلا”.

