شكرا لقرائتكم خبر عن بوصفات ونصائح بسيطة.. نصائح الشحرورة صباح للحفاظ على الجمال والشباب الدائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت الشحرورة صباح من أكثر الفنانات جمالاً وشبابًا وحيوية، حيث ظلت حتى تقدمها فى العمر تحتفظ بهذا الجمال والروح الشابة.

وفى مقال نادر للشحرورة صباح خلال فترة شبابها كشفت عن أسرار احتفاظها بجمالها، وما جعلها فيما بعد تحتف وشبابها وحيويتها، حتى بعد أن تقدمت فى السن وقدمت عددًا من النصائح لكل امرأى تسعى للجمال والشباب الدائم ومقاومة التجاعيد.

ولخصت الشحرورة نصائحها فى عبارة واحدة قالت فيها: "لكى تحافظى على جمالك لا تكشرى".

وقالت الشحرورة: "يحدث أن تستسلم الفتاة أو السيدة للحزن فتكثر من العبوس وتكون نتيجة ذلك تجاعيد مستطيلة وأفقية عند مفترق الحاجبين، وبتكرار العبوس تظهر الخطوط التى تشوه جمال الوجه وتجعله مقبضًا".

وأوضحت مستكملة نصائحها: "عليكى بالابتسام ولا تقلبى وجهك حتى لا تصبح التكشيرة عادة".

ونصحت الشحرورة السيدات والفتيات اللاتى يصبن بتجعد ما بين الحاجبين بوصفة بدائية لإزالة آثار هذه التجاعيد قائلة: "الصقى مكان التجاعيد لاصقة مثلثة الشكل من الشمع ولا تنزعيها مادمت فى البيت".

وأضافت: "افتحى عينيك وتكلمى، واجتهدى أثناء هذا العلاج ألا تجعدى جبهتك وأنت تتمرنين على الكلام مفتوحة العينين، ولا بأس من أن تستخدمى مع هذا العلاج الطريف تدليكاً خفيفاً فى مكان التجاعيد لمدة 10 دقائق"

وهكذا وبنصائح بسيطة كشفت الشحرورة سر جمالها وشبابها طوال حياتها ، حيث عرفت بحبها للحياة والمرح وكرهها للأحزان والنكد.