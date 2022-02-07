شكرا لقرائتكم خبر عن نور عمرو دياب تستعد لحفل زفافها بعد شهور من الخطوبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن إعلانها عن الخطوبة لم يمر عليها سوى شهور قليلة، أعلنت نور دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، من زوجته السابقة الفنانة شيرين رضا، أنها بدأت في استعدادات حفل زفافها، حيث نشرت نور صورًا من تقديم خاتم الخطوبة من خلال إنستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ"الجنة على أرضي.. حاليًا وضع التخطيط لحفل الزفاف".



نورا دياب تستعد لحفل زفافها



نورا دياب

وكانت قد ظهرت نور عمرو دياب، فى بث مباشر جديد نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، للرد على تساؤلات عدد من متابعيها وجمهورها، حيث شاركها في بعض من اللقاء خطيبها الإنجليزي كيران، لتكشف عن كواليس تحضيراتها لحفل زفافها خلال الفترة المقبلة وحول دراستها.

واستقبلت نور عمرو دياب في البث المباشر الذى بلغ مدته أكثر من ساعة و20 دقيقة الكثير من التعليقات، ليظهر في منتصف البث خطيبها الإنجليزي كيران ليشاركها فى الحديث والرد على التعليقات.

وعلي جانب آخر صدمت نور عمرو دياب متابعيها منذ عدة أسابيع، عقب إعلانها عن إصابتها مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD، وذلك بعد فترة قليلة من إعلانها خطوبتها، لتعلن عن إصابتها بالمرض بالمثل مع شقيقتها جنى التى أعلنت عن إصابتها بنفس المرض قبل أشهر قليلة.

ووجهت نور نصيحة لمتابعيها، عبر بث مباشر بحسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "عليكم أن تخلقوا بيئة خاصة بكم من السعادة والاستقرار حتى لو كان ذلك يعني إجراء تغيير جذري".

وكانت نورعمرو دياب، كشفت عن انتقالها إلى منزلها الجديد في جنوب لندن، إضافة إلى إعلانها عن زواجها العام المقبل دون تحديد موعد محدد، مؤكدة خلال الفيديو اعتمادها على نفسها وعدم قيامها باستغلال شهرة والدها ووالدتها النجمة شيرين رضا.