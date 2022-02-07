شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى فى جلسة مكثفة من ممارسة الرياضة والبوكسينج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنان أحمد الفيشاوي يركز خلال الفترة الحالية على الرياضة بصورة كبيرة، وذلك بعدما بدا خلال صور جديدة له، وهو يمارس الرياضة من داخل الجيم بشكل مكثف، بالإضافة إلى رياضته المفضلة الممثلة في البوكسينج، مثلما ظهر خلال أكثر من صورة ظهر فيها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.



الفيشاوى

وعاش الفيشاوى فترة صعبة خلال الفترة الماضية سواء بعد انفصاله عن زوجته ندى الكامل، أو مع إجراء والدته عملية جراحية فى الثدى بسبب ورم فيه، قبل أن يعود إلى حياته بصورة طبيعية، مع تركيزه على ممارسة الرياضة.



الفيشاوى

وتأتى تلك الصور بمثابة استمرار لنية الفيشاوى لممارسة الرياضة بشكل مكثف، حيث سبق ونشر قبل أيام صور من داخل الجيم، كان يتدرب فيها على الملاكمة والبوكسينج.



الفيشاوى على انستجرام

من ناحية أخرى سبق وظهرت الفنانة الكبيرة سمية الألفى، فى وقت سابق من الشهر الجارى مع ابنها أحمد فاروق الفيشاوى، فى جلسة أسرية، ونشر الفيشاوى، الصور عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الحب كله وأكتر بكتير.. شكرا يا صديقتى".



احمد الفيشاوى