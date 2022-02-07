فن ومشاهير

أحمد الفيشاوى فى جلسة مكثفة من ممارسة الرياضة والبوكسينج.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى فى جلسة مكثفة من ممارسة والبوكسينج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنان أحمد الفيشاوي يركز خلال الفترة الحالية على الرياضة بصورة كبيرة، وذلك بعدما بدا خلال صور جديدة له، وهو يمارس الرياضة من داخل الجيم بشكل مكثف، بالإضافة إلى رياضته المفضلة الممثلة في البوكسينج، مثلما ظهر خلال أكثر من صورة ظهر فيها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

 

الفيشاوى1
الفيشاوى

وعاش الفيشاوى فترة صعبة خلال الفترة الماضية سواء بعد انفصاله عن زوجته ندى الكامل، أو مع إجراء والدته عملية جراحية فى الثدى بسبب ورم فيه، قبل أن يعود إلى حياته بصورة طبيعية، مع تركيزه على ممارسة الرياضة.

 

الفيشاوى 2
الفيشاوى 

 

وتأتى تلك الصور بمثابة استمرار لنية الفيشاوى لممارسة الرياضة بشكل مكثف، حيث سبق ونشر قبل أيام صور من داخل الجيم، كان يتدرب فيها على الملاكمة والبوكسينج.

 

الفيشاوى 3
الفيشاوى على انستجرام

من ناحية أخرى سبق وظهرت الفنانة الكبيرة سمية الألفى، فى وقت سابق من الشهر الجارى مع ابنها أحمد فاروق الفيشاوى، فى جلسة أسرية، ونشر الفيشاوى، الصور عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الحب كله وأكتر بكتير.. شكرا يا صديقتى".

الفيشاوى 4
احمد الفيشاوى 

 

الفيشاوى 5
الفيشاوى 

 

الفيشاوى 6
الفيشاوى

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا