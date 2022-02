شكرا لقرائتكم خبر عن سكوت إيستوود ومارك والبيرج وإيمى آدمز وميجان فوكس فى قائمة جوائز الأسوأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إدارة جائزة Razzie عن ترشيحات جائزة الأسوأ وهى الجوائز التي ستقام في 26 مارس المقبل، حيث جاءت الترشيحات لأسوأ فيلم كالتي

Diana the Musical

Infinite

Karen

Space Jam: A New Legacy

The Woman in the Window

أسوأ ممثل

سكوت إيستوود عن دوره بفيلم Dangerous

روي هارترامبف عن دوره في Diana the Musical

ليبرون جيمس عن دوره في Space Jam: A New Legacy

بين بلات عن دوره في Dear Evan Hansen

مارك والبيرغ عن دوره في Infinite

أسوأ ممثلة

إمي آدمز عن دورها في The Woman in the Window

جينا دي وال عن دورها في Diana the Musical

ميجان فوكس عن دورها في Midnight in the Switchgrass

تارين مانينج عن دورها في Karen

روبي روز عن دورها في Vanquish

فيلم "The Woman in the Window" بطولة إيمي آدمز، وهو عمل مأخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم من تأليف آي جاي فين واستطاعت الرواية أن تحتل قوائم الأكثر مبيعا في نيويورك تايمز وغيرها من المواقع المهمة بالكتب وذلك طوال عام 2018.

وتدور الرواية حول "آنا فوكس" التى تعيش وحدها فى بيتها فى مدينة نيويورك، وغير قادرة على الخروج، تمضى أيامها فى شرب النبيذ ومشاهدة الأفلام القديمة، واستعادة ذكريات الأوقات السعيدة التى عاشتها وأيضا فى التلصص على جيرانها.

وتتطور الأحداث عندما تنتقل عائلة راسل إلى بيت فى الجهة المقابلة من الشارع، ويبدو أنهم عائلة مثالية: أب وأم وابنهما المراهق. ولكن أثناء تلصص "آنا" عليهم من نافذتها تشاهد شيئا غريبا، يبدأ عالمها بالتخبط، وتتعرى أسراره الصادمة.