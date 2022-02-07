شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الصريطى ناعيًا المخرج أحمد يحيى: فقدنا فنانًا أثرى حياتنا السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان سامح الصريطى المخرج الكبير الراحل أحمد يحيى، الذى وافته المنية صباح اليوم الإثنين عن عمر يناهز 78 عاما، وقال الصريطى: "إننا فقدنا فنانًا أثرى حياتنا السينمائية بالعديد من الأعمال الراقية، وصديقًا رقيق القلب دمث الخلق".

وتشيع أسرة المخرج الراحل أحمد يحيى جنازته بعد صلاة العصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة ودفنه بمقابر الأسرة في الإمام الشافعى حسبما كشف المخرج أحمد عبد الله صالح على حسابه بموقع "فيس بوك": حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أستاذي ومعلمي وصديقي الأستاذ المخرج أحمد يحيي الآن، ربنا يرحمه ويغفرله يا رب أمين، صلاة الجنازة بعد العصر في مسجد السيدة نفيسة".

يذكر أن المخرج أحمد يحيى قدم العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة، منها: "العذاب إمرأة" بطولة محمود ياسين ونيللى، و"رحلة النسيان" بطولة نجلاء فتحى ومحمود ياسين، و"لا تبكى يا حبيب العمر" بطولة فريد شوقى ونور الشريف وميرفت أمين، و"حتى لا يطير الدخان" بطولة عادل إمام وسهير رمزى، و"كراكون في الشارع" بطولة عادل إمام ويسرا، و"يا عزيزى كلنا لصوص" بطولة محمود عبد العزيز وليلى علوى، و"الصبر في الملاحات" وغيرها من الأفلام.