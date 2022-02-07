يوسف فوزى لـ"الخليج 365": ويكيبديا أخطأت وعيد ميلادى فى يوليو وليس اليوم

القاهرة - سامية سيد - ذكرت العديد من المواقع ومنها موقع ويكيبديا الشهير أن اليوم الموافق 8 فبراير هو يوم ميلاد الفنان الكبير يوسف فوزى وأنه ولد فى مثل هذا اليوم من عام 1945 وهو ما نفاه الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع.

وقال الفنان الكبير يوسف فوزى لـ"الخليج 365" إن المعلومات المتداولة على موقع ويكيبديا الشهير وبعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام والتى تشير إلى أن اليوم الموافق 8 فبراير يوافق عيد ميلاده، غير صحيحة.

وأوضح الفنان الكبير أن تاريخ ميلاده الصحيح يوافق 16 يوليو عام 1945، وطمأن الفنان يوسف فوزى جمهوره على حالته الصحية من خلال الخليج 365، حيث اعتزل الفن فى عام 2015 بعد إصابته بالشلل الرعاش.

ونشأ يوسف فوزى فى أسرة تحب الفن حيث كانت والدته فنانة درست الفن فى أكبر معاهد التمثيل بالعالم، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1936 وولدت لأم إنجليزية أيرلندية وأب مصرى وهو الذى سمى الفنان يوسف فوزى بينما كان والد الفنان الكبير من أصول تركية.

وأوضح فوزى أن والده كان يعمل فى قسم الصوت باستديو مصر، بينما درست والدته التمثيل والإخراج فى معهد رادا بإنجلترا أكبر معهد فى العالم، وقامت بجولة مع فرقة تمثيل فى كل أنحاء إنجلترا، وبعدها طالبها والدها المصرى بالتوقف عن التمثيل، مشيرا إلى أن أسرتها كانت تعيش فى مصر عاشوا هنا فى مصر، وأن والدته منيرة صبرى عملت بعدها مذيعة فى إذاعة عبر البحار، ومن شدة جمالها حصلت على لقب ملكة جمال مصر سنة 1936.

وأشار الفنان الكبير إلى أن أنه ولد فى 16 يوليو عام 1945، وبعد مولده بعامين وقع الطلاق بين والديه وعاش مع والدته وأسرتها فى الإسكندرية حتى سن 8 سنوات فكانت الأسرة تتحدث الإنجليزية، مشيرا إلى أنه لم ير والده حتى وصل لسن 8 سنوات، حيث سافر الأب إلى سويسرا ليدرس البيانو فى الكونسرفتوار، فكانت المرة الأولى التى يراه فيها فى هذا السن، وكان يجب أن ينتقل إلى حضانته حيث كان القانون المصرى يقضى بانتقال حضانة الولد إلى أبيه فى هذا السن، لينتقل إلى القاهرة ليعيش مع أسرة والده التى كانت تتحدث التركية.