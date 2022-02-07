شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد يحيى تحدى عادل إمام وكسب الرهان.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المخرج الكبير أحمد يحيى هو أحد أهم مخرجي السينما المصرية الذين كانت لديهم رؤية ولغة سينمائية وكان اهتمامه بالأدب كبير جدًا، فقد كان عاشقًا لتحويل الروايات الأدبية لأفلام سينمائية، ومنها رواية "حتى لا يطير الدخان" للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس الذي قام ببطولة الفيلم الفنان عادل إمام ولهذه التجربة قصة كبيرة.

فعندما عرض على عادل إمام قصة الفيلم تخوف من الفكرة وظل يؤجل المشروع لمدة عامين، لأنها كانت المرة الأولى التي يموت فيها في نهاية أحداث الفيلم وهو يعتبر تغييرًا جذريًا في طبيعة ما يقدمه، وظل يحاول إقناعه ويخبره بأن هذا الفيلم سيحقق نجاحًا كبيرًا، فيما كان يرى الزعيم أن الفيلم سيفشل، وتحداه يحيى حتى تم تصوير الفيلم وعرضه، ليحقق نجاح منقطع النظير، ويكسب أحمد يحيي الرهان ويتحدث عادل امام، ليتعاونا مرة أخرى عام 1986، في فيلم "كراكون في الشارع"، والذي كان مختلفًا كليًا عن الذي سبقه وحقق أيضًا نجاحًا كبيرًا.

وقف المخرج الكبير أحمد يحيى طفلاً أمام العندليب الراحل عبد الحليم حافظ فى فيلمين هما "حكاية حب" و"البنات والصيف"، وعشق السينما ودرسها حتى حصل على بكالوريوس المعهد العالى للسينما عام 1968 شعبة إخراج وعمل مساعد مخرج مع عدد من كبار المخرجين ومنهم حلمى حليم وأشرف فهمى وحسين كمال و محمد عبد العزيز، وغيرهم.

يذكر أن المخرج أحمد يحيي توفى صباح اليوم الإثنين،عن عمر يناهز 78 عامًا، حيث أعلن الخبر شقيقه معتز يحيى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وكتب: "انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحي الدعاء له بالمغفرة والرحمة الدفن بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي اليوم".