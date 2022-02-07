صورة تجمع أحلام ونوال الكويتية مع إبنيهما الشابان “فاهد” و”حنين” في ظهور نادر لهما… شاهدها هنا!

كتب امير فتحي في الاثنين 7 فبراير 2022 12:50 مساءً - شاركت النجمة الكويتية أحلام الشامسي مجموعة من الصور وثّقت حفل لقاء القمة الذي جمعها قبل أيام بالفنانة نوال الكويتية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات «تويتر».

واللافت في تلك الصور المنشوره، هي صورة جمعت كل من أحلام مع نوال الكويتية وابنائهما “فاهد” نجل الأولى من زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، و”حنين” إبنة الأخيرة، في ظهور نادر لهما.

واختارت كل من النجمتين أحلام ونوال الكويتية فساتين مزينة بالريش خلال حفلهما، فقد اختارت نوال الكويتية فستانًا على ستايل العباءة مطرز بالخرز والريش، أما أحلام فقد ارتدت فستان سهرة مطرز بأكمام منسدلة ومزدان بالريش.

وعلّقت أحلام على حفلها هي ونوال الكويتية قائلة: “كانت ليله الحنين والحلم كانت ليله محفوفه بالحب والفن والعطاء بيني وبين اختي ام حنين الغاليه اتمنى ان رحله الامس لا تنقطع ابداً وتدوم ليالينا العطره لننثرها في كل الخليج والوطن العربي لنستمتع معكم بليالي من ذهب شكراً ام حنين الفنانه الكبيره على هذه الليله شكراً”.

من جهتها، قالت نوال على «تويتـر» “لقاء القمة، حفل أستثنائي جمعني مع الغالية أم فاهد، حفل أساسه الحب والصدق شكرًا للمملكة الغالية شكرًا للمستشار تركي آل الشيخ، شكرًا لعرّاب الفن أبو فواز شكرًا للجمهور الصادق الوفي والشكر موصول لكل من قام على نجاح هذا اليّوم المميز”.

أحلام تغني “أكو مثلك” برفقة نوال الكويتية قبل “لقاء القمة” بينهما

وكانت الفنانة أحلام الشامسي قد شاركت مقطغ فيديو عبر حسابها على «إنستجرام» جمعها بالفنانة نوال الكويتية وهي تغني لها أغنية “أكو مثلك” خلال وصولهما إلى السعودية تحضيرًا لحفلهما في فبراير/شباط ضمن فعاليات موسم الرياض والذي أطلق عليه اسم “لقاء القمة”.

كما شارك حساب روتانا لايف على تويتـر تغريدة تضمنت فيديو سابق لأحلام ونوال تغنيان معًا فيه خلال البروفة قبل حفل “ليلة تريو الرياض” الذي حصل بالسعودية ليل 31 ديسمبر من العام 2021 علّق عليه ” سهرتنا الجمعة توعدكم بلحظات مميزة”.

كما انتشر لأحلام ونوال الكويتية فيديو عفوي سمع فيه صوت سالم الهندي وهو يقوم بتصوير أحلام ونوال تحدثتا فيه عن “لقاء القمة” حيث قالتا “يكون أحلى بوكسينغ”، ثم تابعت أحلام “أحلى بوكسينغ بيني وبين الحنينة بس بوكسينغ حنين ورح يكون في بوكسات بس حنينة رح نخلي الحبال الصوتية تترنم والجمهور يصفق كل الوقت”.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت