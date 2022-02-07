فنان مصري مشهور يتحول إلى أنثى ويصدم جمهوره! – شاهد الصور والفيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 7 فبراير 2022 12:50 مساءً - تعرّض الفنان المصري الشعبي، سعد الصغير، لانتقادات وهجوم حاد من روّاد السوشيال ميديا بعد ظهوره وهو يضع مساحيق تجميل ويرتدي شعر مستعار ملابس نسائية، ويجري حوارا ساخرًا مع مذيعة إماراتية خلال وجوده في السعودية.

ونشرت الفنانة والمذيعة، مهيرة عبد العزيز، فيديوهات عبر صفحتها في تطبيق “إنستجرام“، أول أمس السبت، ظهرت خلالها وهي ترقص مع سعد الصغيـر في كواليس “مسرحية كازانوفا“، التي تعرض بموسم الرياض.

وظهر سعد بمظهر نسائي، حيث ارتدى ملابس مكشوفة وشعرًا مستعارًا، ووضع كمية كبيرة من الماكياج على وجهه، ورغم أنه على ما يبدو كان يجسد دور امرأة في المسرحية، إلا أن عددا كبيرا من المتابعين هاجموه وانتقدوا تصرفاته هذه.

وشارك المطرب سعد الصغيـر، متابعيه بفيديو من كواليس مسرحية ” كازنوفا”، عبر حسابه على انستجرام، وظهر في الفيديو كل من عمرو يوسف وحسن الرداد ونسرين طافش وحمدى الميرغني يرقصون على أغنيته ” اصحى فوق” فى الكواليس.

وكانت الشركة المنتجة طرحت أغنية “دنجوان” بصوت الفنانين عمرو يوسف وحسن الرداد والليثي ويارا، على موقع الفيديوهات “يوتيوب“، والأغنية من كلمات أحمد على موسى، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أكرم عادل.

وتمثل المسرحية واحدة من مجموعة مسرحيات تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يستضيف كوكبة من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية، وتدور أحداث المسرحية في المستقبل، وتحديدًا في عام 2100، حيث تختلف معايير الجمال ومقاييسه، حتى يصبح كازانوفا الرجل غير الوسيم؛ أجمل رجل في العالم، ليستغل ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

مسرحية “كازانوفا” من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، سعد الصغير، ساندى على، وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

زوجة سعد الصغير تعلن انفصالها عنه رسميًا اثناء سفره خارج مصر

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة برلنتي عامر طلاقاها بشكل رسمي من المطرب سعد الصغيـر، وكتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغيـر تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي”.

برلنتي عامر هي ممثلة مصرية بدأت رحلتها مع مجال التمثيل في العام 2016؛ من خلال ظهورها المميز في مسلسل “نوايا بريئة” من تأليف هاني سرحاني ومن إخراج سيف يوسف.

شاركت برلنتي: في عدد من الأعمال مثل: (نوايا بريئة 2016 – كلمة سر 2016 – عشان خارجين 2016 – سقوط حر – الخروج 2016 – هربانة منها 2017 – عنتر ابن ابن ابن ابن شداد 2017 – رمضان كريم 2017 – ولاد إمبابة 2020 – حب عمري 2020).

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شاركت برلنتي عامر سعد الصغير، قبل ذلك، في مسلسل «ولاد إمبابة»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وفي مرحلة الشباب يبدأ صراع العائلة على الإرث.

برلنتي هي أم لطفلين 6 و9 أعوام من زواجها السابق، وجمعتها بسعد الصغير علاقة حب، منذ 3 سنوات، ومنذ اليوم الأول طلب سعد الصغير من برلنتي الزواج، وكانت الأخيرة تفكر خلال السنوات الماضية، حتى تزوجا في شهر فبراير من العام الماضي، بعد فترة طويلة من الخطوبة استغرقت ما يقرب من عام.

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