شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تدعم المنتخب: شرفتم بلدكم وشرفتم كل مصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت النجمة شيرين عبد الوهاب، لاعبي منتخب مصر عقب خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية من السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح، وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر تويتر: "دموعكم غالية علينا أوي يا رجالة.. شرفتم بلدكم وشرفتم كل مصري وفخورة بيكم، أداء مشرف وفريق قوي قاتل لآخر لحظة بعزيمة وإصرار.. أسعدتمونا ومهما كان انتي مصر.. منتخب مصر".

شيرين عبد الوهاب

وكان قد حرص عدد من نجوم ونجمات الفن، على دعم لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بعد خسارة لقب بطولة كاس الأمم الإفريقية، بركلات الترجيح على حساب منتخب السنغال أسود التيرانجا، حيث كتبت النجمة ليلى علوى: "تحية لجميع لاعبي المنتخب والجهاز القائم على إدارته على الروح الرياضية والأداء المشرف.. استحققتم احترام الجميع في مصر وافريقيا، إن شاء الله نعوضها ونوصل كأس العالم.

وكتبت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس: "هارد لك يا رجالة"، فيما قالت الفنانة روجينا: "شكرا يا رجالة شرفتونا.. لآخر دقيقة كنتوا مقاتلين"، بينما كتبت مى كساب: "شكرا رجال مصر المقاتلين منتخب مصر رجال شرفتونا وتعبتوا جدا جدا طول البطولة وكنتم أد المسؤولية، قدر الله وما شاء فعل.. مش آخر البطولات"

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبى فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كاليدو كوليبالى وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني، بينما أهدر بونا سار.