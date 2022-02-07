شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير ينضم لقائمة مجسدي شخصيات نسائية بسبب "كازانوفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان سعد الصغير، ضمن أحداث مسرحية "كازانوفا" التي عرضت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بشخصية نسائية حيث ظهر خلال بعض الصور بمكياج وباروكة وارتدى ملابس نسائية من أجل الدور الذي يجسده ضمن أحداث المسرحية..

وبهذه الشخصية انضم الفنان سعد الصغير لقائمة الفنانين الذين جسدوا شخصيات نسائية فى السينما والدراما والمسرح، منهم، إسماعيل ياسين فى فيلم "الآنسة حنفى"، فؤاد المهندس فى فيلم "عودة أخطر رجل فى العالم"، عبد المنعم ابراهيم فى فيلم "فتافيت السكر"، محمد هنيدى فى فيلم "جاءنا البيان التالى، سمير غانم فى مسرحية "أخويا هايص وأنا لايص"، علاء ولى الدين فى فيلم "الناظر"، محمد صبحى فى مسرحية "الجوكر"، هانى رمزى فى فيلم "أبو العربى" وشريف منير فى مسرحية "حزمنى يا".

وشارك المطرب سعد الصغير، متابعيه بفيديو من كواليس مسرحية " كازنوفا"، عبر حسابه على إنستجرام، و ظهر في الفيديو كل من عمرو يوسف وحسن الرداد ونسرين طافش وحمدى الميرغنى يرقصون على أغنيته " اصحى فوق" فى الكواليس.

وكانت الشركة المنتجة طرحت أغنية "دنجوان" بصوت الفنانين عمرو يوسف وحسن الرداد والليثي ويارا، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد على موسى، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أكرم عادل.

وتمثل المسرحية واحدة من مجموعة مسرحيات تقام ضمن فعاليات الموسم، الذي يستضيف كوكبة من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية، وتدور أحداث المسرحية في المستقبل، وتحديدًا في عام 2100، حيث تختلف معايير الجمال ومقاييسه، حتى يصبح كازانوفا الرجل غير الوسيم؛ أجمل رجل في العالم، ليستغل ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

مسرحية "كازانوفا" من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، سعد الصغير، ساندى على، وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.