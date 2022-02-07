هذا الطفل أصبح من أهم نجوم السينما المصرية… فهل تغيرت ملامحه؟

كتب امير فتحي في الاثنين 7 فبراير 2022 11:50 صباحاً - من فترة لأخرى يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من صور نجوم الفن وهم أطفال صغار، وتزداد التعليقات على هذه الصور بشكل كبير، ويبدأ الكثيرون من محبيهم في نشر هذه الصور والتعليق عليها.

وكان آخر نجوم الفن الذي انتشرت له صورة في طفولته، الفنان الشاب “أحمد الفيشاوي“، الذي تداولت له صورة نادرة من مرحلة الطفوله وهو لم يكمل عامه الخامس، وظهر الفيشاوي في الصور وهو يجلس بإحدى الحدائق.

وتفاعل الكثير من نجوم الفن الكبار من أصدقاء والده مع الصور المتداولة، واستعاد الكثيرون منهم ذكرياتهم مع الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي ونجله أحمد، الذي كان قريبًا منهم بشكل كبير، وأكد عدد من محبي الفيشاوي الصغير، أن ملامحه لم تتغير بشكل كبير، وأنه مازال يتمتع بنفس الملامح حتى الآن.

أحمد الفيشـاوي، هو ممثل مصري، مواليد 1980. وهو نجل الممثلين فاروق الفيشـاوي وسمية الألفي. كان أول ظهور له عام 1989 بفيلم “المرشد” مع والده. وفي عام 2000 بدأ أحمد مسيرته الفنية مع النجمة المصرية فاتن حمامة بمسلسل “وجه القمر”، ألحقه بمسلسل “حديث الصباح والمساء” في عام 2001 وتلاه المسلسل الكوميدي “شباب أون لاين ” وأيضًا فيلم “شباب على الهوا” في 2002 وجاء بعده مسلسل “العمة نور” في عام 2003.

ثم حصل على البطولة المطلقة عام 2004 في مسلسل “عفاريت السيالة ” الذي لاقى استحسان الشارع العربي مع الممثل القدير حسن حسني وعبلة كامل وفي 2005 حصل على بطولة فيلم “الحاسة السابعة” مع رانيا الكردي،

لكن بين عامي 2004 و2005 تعرض لضجة إعلامية كبيرة كادت أن تودي بنجوميته بسبب قضية نسب الطفلة لينا والتي رفعتها ضده مهندسة الديكور “هند الحناوي” ومرت القضية بالعديد من المنعطفات اإلى أن قضت المحكمة بنسب الطفلة له بعد فحوصات الـ DNA، ثم عاد الفيشاوي مرة أخرى وأستأنف نشاطه الفنّي ورحلة صعوده حتى أصبح من أهم نجوم السينما الشباب، وقدم الكثير من الأعمال الفنّية الناجحة.

وأثيرت ضد الفنان الشاب أحمد الفيشاوي حالة من الجدل بخلاف قضية النسب الشهيرة، وذلك بسبب الوشم الذي يظهر به دائمًا ومنتشر في كثير من أجزاء جسده، وخاصةً بعد أن قام بمشاركة بعض صوره التي يظهر فيها جسده المليء بالوشوم وهو ما دفع روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشن هجوم ضده كما نشر البعض أنه ألحد، ولكن المعروف أن أحمد الفيشاوي ولد في أسرة تعتنق الإسلام، وقد أكد علماء الدين أن الوشم حرام شرعًا لأنه يعتبر تغيير في خلق الله.

زيجات أحمد الفيشاوي

وتزوج الفنان أحمد الفيشـاوي 6 مرات في حياته، أولها من “هنـد الحناوي” أم لينا، ثم تزوج بعد قضية النسب الشهيرة من “وسام عاطف” ثم انفصل عنها وتزوج من الألمانية “دنيس ولمان”، والزوجة الرابعة هي الإعلامية اللبنانية “رولا الدبس”، أما ندى الكامل هي الزوجة السادسة والأخيرة للنجم الشاب، قبل أن ينفصلا مؤخرًا بحسب ما أعلنته “ندى” عبر حساباتها بالسوشيـال ميديا، وكان الفيشاوي قد تزوج منها في عام 2018 بعد أن انفصل عن زوجته الخامسة التي تدعى ليلى وغير معروف أي تفاصيل عنها ولذلك ظن البعض أنها كانت زواجًا سريًا.

أحدث أعمال أحمد الفيشاوى وأغنية جديدة “قريبًا”

من ناحية أخرى، يستعد الفنان الشاب أحمد الفيشـاوي لعمل جديد، ونشر الفيشاوى مجموعة من الصور عبر صفحته الشخصية “انستجرام ” وعلّق فيشاوى × ابو الانوار + ليل بابا هنولعها ..هتاية جديدة قريبة .

وعرض للفيشاوى مؤخرًا “فيلم قمر 14“، فى دور العرض السينمائي اليوم الموافق 12 يناير فى مصر والدول العربية، وأقيم العرض الخاص لفيلم “قمر 14” فى إحدى دور العرض السينمائية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويضم فيلم “قمر 14” عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم “قمر 14” من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

وكانت قد عرض فيلم “قمر 14” على هامش مهرجان الجونة السينمائي فى دورته السابقة وسط إشادات من الحضور بالعمل ، الذى تدور أحداثه فى اطار رومانسي حول مجموعة منفصلة من القصص العاطفية.

ويُذكر أن آخر أعمال الفيشاوى “فيلم ريتسا” من بطولة النجم محمود حميدة وأحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، عائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ومريم الخوشت، وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وإنتاج ايمن يوسف.

أحداث فيلم ريتسا تدور حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص، وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

ويعد فيلم “ريتسا” من نوعية الأفلام الرومانسية التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي في حقبتين مختلفتين من الزمن وهما الخمسينيات والوقت الحالي منها قصة أمير المصري الذي يعود للسينما المصرية بعد غياب 9 سنوات.

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