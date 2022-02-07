رابح صقر يطمئن الجمهور على صحته.. بهذا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان السعودي رابح صقر عبر حسابه في موقع تويتر مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يمارس الرياضة، وعلَّق عليه: “وقت الرياضة”.

كذلك نشر الفنان السعودي تغريدةً أخرى، كتب فيها: “حبايبي الله يسعدكم أنا أقوى وأكبر فيكم يا أحلى جمهور، واجد تغمروني بحبكم، أنا الآن في وضع صحي أحسن ولله الحمد، وتركت علاجات الاكتئاب. طلعتوني من جو الكآبة الله يسعدكم، أهم شيء الناس السلبية تبعد عني وعنكم. واجد أحبكم”.

يذكر أن الفنان رابح صقر خضع لعمليتين جراحيتين في القلب، وجاءت الأخيرة بالتزامن مع طرح أول أغنيةٍ في ألبومه الجديد 2022.

وتصدَّر الفنان السعودي قائمة “الترند” في موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بعد طرحه أول أغنيةٍ في الألبوم، وحملت عنوان “واجد”، وهي الأولى التي يطرحها صقر ضمن ألبوم “الصقر 22” من كلمات الأمير سعود بن عبدالله، وألحان سهم.