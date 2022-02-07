“تقول تبغاني”.. هدية أصالة لزوجها في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة السورية أصالة نصري مبكرًا عن هديتها لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن بمناسبة أول عيد للحب يمر بهما بعد زواجهما.

ونصحت أصالة المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي باختيار نفس الهدية لتقديمها لمحبيهم، وتبين أن الهدية هي أغنية جديدة باللهجة الخليجية بعنوان “تقول تبغاني” من المقرر طرحها عبر “يوتيوب” على طريقة الـ video lyrics نهاية هذا الأسبوع.

الأغنية الجديدة من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد، وتوزيع عصام الشرايطي، وقامت اصالة باهدائها إلى زوجها الشاعر فائق حسن، برسالة عبر حسابها بموقع انستغرام قالت فيها: بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنور عيوني ورفيقي فائق.

وتقول كلمات الأغنية: “تقول تبغاني وتبغيني ماجيك اجيك لوني على الكوع ماشي أسرع من الطرف لرتد لاجيك واجيك لوني طريح الفراشي يالي تبشرني بصبحك لياليك يالي حيات العمر دونك ولا شي كانك تشوف اني معزك ومغليك فعرف ترا روحي عشانك بلا شي”.

وسبق أن منحت أصالة زوجها فائق حسن لقب “هدية السماء” بعد استلامها جائزة Joy Awards عن فئة المطربة المفضلة، كما وجهت كل الأمنيات لوطن الروحي والبيت السعوديه الغوالي بأنّ يحميها ربّ العالمين ويحفظها منّ كلّ شر وتبقى هيّي منارة العطاء والطيب.

ونشرت أصالة صورة لها وهى تحمل الجائزة عبر حسابها بتطبيق إنستغرام، وعلقت قائلة: ممنونه لمحبتكم اللي غمرتني فرح وفخر إخوتي وأصحابي وحبايبي ومنّ كلّ قلبي بدّي أتشارك هالجّائزه مع كلّ موهوبه مكافحه بتحترم الموسيقى اللي هيّي غذاء الرّوح وإنعاش القلب وسكّر الذكريات.

أضافت: لأوّل مرّة بفرح ويستمتع وبستنّى الإسم وقلبي بيدقّ وشاركتكم كلّ شعور بمنتهى الصدق وبكلّ الطفوله الّلي مازالت مسيطره عليّي.. شكراً جزيلاً لكلّ زملائي وزميلاتي الّلي باركوا لي..

وتابعت قائلة:وشكراً لحبيبي الأحنّ الّلي رحّع لي كلّ شعور كنت مفكّرته سافر عنّي لمطرح بعيد جوزي هديّة السّما متلّ ماهوّه مسمّيني.. وكلّ الشكر للمؤسّسه الرّائده روتانا على إهتمامها بأهل بيتها وعلى رأسها الحبيب الغالي المعلّم سالم الهندي.. وبشكر مجموعة ام بي سي على التنظيم الخيالي لحفل الأمس joyawards

وواصلت: هالمؤسّسه المُبهره في تصاعدها على رأسها الشيخ وليد الابراهيم..وكلّ الإمتنان والتقدير لهبئة الترفيه بأبطالها المقدامين الّلي صنعوا الفرح برؤيه مستقبليّه بارعه وعلى رأسها البطل الطيّب المُحبّ تركي ال الشيخ القريب على قلبي وقلب كل حدًا عرفه عن قرب أبو ناصر..

واختتمت رسالة الشكر بقولها: وكلّ أمنياتي لوطن روحي وبيتي ومكاني وأماني السعوديه الّلي بضمّها بدعواتي لأقرب الغوالي بأنّ يحميها ربّ العالمين ويحفظها منّ كلّ شر وتبقى هيّي منارة العطاء والطيب ولمدينتي الأغلى الرّباض فخري واعتزازي وأمنياتي لها بدوام التّقدّم وتبقى عاصمة مُحبيها وعشاقها مادامت هالدّنيي.