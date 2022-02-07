كريستيانو رونالدو يتلقى هدية خيالية من جورجينا في يوم ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو هدية خيالية من شريكته جورجينا رودريغز بمناسبة يوم ميلاده السابع والثلاثين، والهدية هي سيارة كاديلاك إسكاليد ذات الثمانية مقاعد.

ونشرت جورجينا الحامل من كريستيانو على إنستغرام مقطع فيديو رائع لحظة فاجأته بسيارة الدفع الرباعي القوية. وإلى جانب الفيديو، كتبت “جورجينا” بالبرتغالية: “يوم ميلاد سابع وثلاثين سعيد لحب حياتي. نحن نحبك بلا حدود. أفضل أب وأفضل رفيق حياة يمكن أن يهبنا الله إياه. محارب ومستحق كل الخير الذي يحدث لك. أنت الكمال والإلهام”.

وكان كريستيانو رونالدو قد نشر يوم السبت الماضي صورة لنفسه بينما كان يشعر بالراحة مع “جورجينا” وهما يحتفلان بيوم ميلاده.

وظهر النجم الشهير وأمامه كعكة ضخمة مغطاة بالفراولة، مشيراً إلى أن كل هذا يعود إلى الحب. وكتب في تعليق مطول: “الحياة هي السفينة الدوارة. العمل الجاد، السرعة العالية، الأهداف الملحة، تطلعات التوقعات…ولكن في النهاية، كل هذا يعود إلى العائلة، والحب، والصدق، والصداقة، والقيم التي تجعل الأمر يستحق كل هذا العناء. شكراً على كل الرسائل! 37! “.

ويأتي كل هذا بعد أن قال “كريستيانو” إنه متأكد بنسبة 1000 في المائة من أنه سيتزوج “جورجينا”، معترفًا بأن ذلك قد يحدث في غضون شهر واحد فقط.