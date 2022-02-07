بعد غياب ربع قرن عن المسرح.. عبد الله السدحان يعود في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضمن فعاليات موسم الرياض، يعود الفنان السعودي عبد الله السدحان إلى الأداء المسرحي بعد غياب يقارب ربع قرن، وستُعرض المسرحية في بوليفارد رياض سيتي، 23 نوفمبر الجاري، وهي بعنوان “أبو مساعد في مهب البيت”.

ونشر الفنان كواليس تصوير المسرحية الكوميدية، مبيناً أن اسمها جاء على وزن مهب الريح، والتي يؤدي خلالها دور مسن يعيش بجانب عائلته ويمر بعدد من المواقف المضحكة.

يُذكر أن البوليفارد يحتضن هذا الشهر أيضاً مسرحية كازانوفا، عن المستقبل في عام 2100، على مسرح محمد العلي، بين 2 و 5 فبراير، وأحفاد ريا وسكينة، بين 9 و 12 فبراير، ومن المسرح الاستعراضي العالمي مسرحية كان ياما كان.