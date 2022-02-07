شبيه محمد صلاح يثير الجدل في الإسكندرية.. والسبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أثار شاب مصري يعيش في الإسكندرية (شمالي مصر) الجدل بعدما ظهر في أحد المقاهي هناك، لا سيما بسبب التشابه الكبير بينه وبين اللاعب المصري محمد صلاح الذي يقود منتخب بلاده في مباريات كأس الأمم الأفريقية.

ولفت الشاب العشريني فارس السيد عبدالفتاح الذي يعمل مهندساً للبرمجة، الأنظار للشبه الكبير في الملامح مع النجم محمد صلاح، إضافة إلى طريقة تصفيف الشعر، التي يعتمدها الاثنان سواء اللاعب أو الشاب الإسكندراني.

ويتعرض مهندس البرمجيات للعديد من المواقف المضحكة، بسبب هذا الشبه الكبير، خلال هذه الفترة بالأخص المتزامنة مع حرص الجماهير المصرية على متابعة مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حالياً في الكاميرون، لا سيما أن الجماهير تطالبه بالفوز بالبطولة.