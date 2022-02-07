بيلي إيليش في “نيولوك”.. مرفوض!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجهت المغنية الأميركية الشابة بيلي إيليش انتقادات تجاه التغييرات في مظهرها وملابسها، ورفض الجمهور الشكل الجديد الذي ظهرت به على غلاف إحدى المجلات الشهيرة، وهو مختلف عما تبدو عليه، حيث بدا أنها تبتعد عن المراهقة وتتجه لشخصية أكثر نضجاً.

ويشير “اللوك” إلى تغيير هائل في شخصيتها وحياتها المهنية، حيث ارتدت فستاناً باللون البيج وصففت شعرها على شكل موجات شقراء، وبدت مختلفة عن مظهرها المألوف لدى الجمهور الذي اعتاد أن يراها بخصل خضراء.

وخلال لقائها بالمجلة، أكدت إيليش أنها تعلم أن بعض الناس يرفضون مظهرها في الغلاف الأخير ويوجهون الكثير من الملاحظات والتعليقات، وبالفعل حدث ما كانت تتوقعه، حيث انتقد جمهورها مظهرها وتمنى الكثيرون أن تعود إلى مظهرها المعتاد مرة أخرى.

وترى المغنية أنه لكل شخص أن يرتدي ما يبدو مناسباً له وعدم التفكير في ما يعتقده الآخرون والانفتاح على الأشياء الجديدة وعدم السماح للآخرين بإفساد وجهة نظره. ووفقاً لموقع “The Things” فإن إيليش، التي بلغت 20 عاماً، حصلت على اهتمام كبير، وإن خطواتها الأخيرة تشير إلى أنها أصبحت أكثر ارتياحاً تجاه هويتها، فهي تبدو قوية وواثقة من نفسها.