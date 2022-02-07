عازفة بيانو تغير حياة رانيا يوسف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض الممثلة رانيا يوسف المنافسة في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل “عالم تاني”، حيث تجسد شخصية “نغم”، عازفة بيانو تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس إليها، سواء كان زوج أو صديقة أو أخاً أو غيرهم.

ويشارك في بطولة المسلسل نضال الشافعي، وفريال يوسف، وفراس سعيد، وسميرة صدقى، تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبد العزيز حشا، وتدور قصة العمل حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع.

وقالت رانيا يوسف: “انتهيت قبل أيام من تصوير مسلسل (شارع 9) الذي بدأ عرضه على إحدى القنوات الفضائية العربية، ويشارك في بطولته نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، وأجسد فيه شخصية د. راجية، وهي طبيبة أمراض نفسية وتسكن بحي المعادي في (شارع 9)، وأغلب شخصيات المسلسل يحضرون إليها من أجل العلاج، حيث يمتلكون خطوطاً عريضة وتفاصيل وأحداثاً كثيرة ويعانون مشاكل وضغوطات نفسية، وتسعى من خلال عملها إلى أن تعالج هذه المشاكل.

وأضافت: “أشارك في بطولة الموسم الأول من مسلسل (منورة بأهلها) المكون من 10 حلقات، تأليف محمد أمين راضى وإخراج يسري نصر الله في أولى تجاربه بالدراما التلفزيونية وهو بطولة ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، وباسم سمرة، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، ومحمد حاتم، وآخرين والذي تدور أحداثه باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتول في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.

وأشارت إلى أنه يعرض لها حالياً مسلسل “المماليك”، الذي تدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال الفاسد أحد كبار المماليك، وكبار عالم غسل الأموال، وتتوالى المفاجآت في طاحونة من العلاقات المتشابكة والمعقدة بين الحب والكره والانتقام.

ويشارك في بطولة المسلسل بيومي فؤاد، ومحمد لطفي، وفيدرا، والمسلسل تدور أحداثه في 60 حلقة، من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، وقالت٬ إنها تجسد شخصية سيدة تدعى “هند”، وتشهد خلال الأحداث رحلة صعود فتاة وتميزها رغم الصعوبات.