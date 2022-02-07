ماذا تشاهد هذا المساء؟ .. أبو العروسة 3 وفريال يوسف ضيفة هذا البرنامج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

عشاق الدراما التليفزيونية والبرامج الفنية عبر المحطات الفضائية، على موعد اليوم الاثنين، مع مشاهدة عدد من أحدث المسلسلات، ومتابعة نجومهم المفضلين عبر البرامج الفضائية.

وإليك ما يمكن أن تشاهده عبر شاشات التليفزيون في هذا المساء بالسطور التالية:

فريال يوسف

يستضيف برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، مساء الاثنين، في تمام الساعة 10 مساء، الفنانة التونسية فريال يوسف، بعد رحلتها مع المرض وعودتها للفن.

أبو العروسة 3

الجمهور على موعد مع حلقة جديدة من أحداث الجزء الثالث لمسلسل "أبو العروسة" في الثامنة مساء على قناة dmc.

الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة من بطولة النجوم: سيد رجب، سوسن بدر، صفاء الطوخي، أحمد صيام، نيرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، محمد حاتم، رانيا فريد شوقي وغيرهم، ومن إخراج هاني كمال.

مسلسل "نقل عام"

يواصل اليوم الاثنين، عشاق الدراما مشاهدة حلقات مسلسل "نقل عام" الذي يعرض حاليا على قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسلسل "نقل عام" تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

مسلسل "المماليك"

يواصل اليوم الاثنين، عشاق الدراما مشاهدة حلقات مسلسل "المماليك" الذي يعرض حاليا على قناة "النهار" وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الدرامية الطويلة حيث تصل عدد حلقاته لـ 60 حلقة.

يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة في سياق درامي مشوق، ويشارك في بطولته: رانيا يوسف، ومحمد لطفي، ورامي وحيد، وبيومي فؤاد، وعائشة عثمان، ومحمد سليمان، من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

مسلسل "أيام"

يتابع اليوم الاثنين، عشاق الدراما حلقة جديدة من مسلسل "أيام" الذي يعرض حاليا على قناة "mbc مصر" ، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

مسلسل "أيام" بطولة النجوم: حورية فرغلي، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، مي القاضي، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، سماح السعيد، حنان يوسف، وصفاء جلال وغيرهم.