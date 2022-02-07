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محمود البزاوي: شكرا لكل أبطال منتخبنا.. البطولة الأصعب في تاريخ مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرص الفنان محمود البزاوي، على مؤازرة لاعبي المنتخب المصري عقب خسارة نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وكتب البزاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "عموما دي البطولة الأصعب في تاريخ مصر، شكرا لكل أبطال منتخبنا الوطني، كنتم عند حسن الظن وقدمتم بطولة تاريخية.. خسرتوا اللقب آه لكن كسبتوا احترام الجميع.. ومبروك الثامنة برضو".

وتوّج منتخب السنغال ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة في الشوط الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

منتخب السنغال كاد أن يسجل مبكرًا في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء لكن أبو جبل يتألق ويتصدى للكرة في مباراة استطاع من خلالها حارس منتخب مصر أن يحافظ على تألقه في البطولة.

المنتخب المصري عجز مرة أخرى في الفوز باللقب بعد نسخة (2010) حيث كان منتخب "الفراعنة" وصل المباراة النهائية في نسخة (2017) قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بنتيجة (2-1).

محمد يوسف

محمد يوسف

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