أحمد داود يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر عقب الخسارة من السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرص الفنان أحمد داود، على مؤازرة لاعبي المنتخب المصري عقب خسارة نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وكتب داود، عبر حسابه بموقع "تويتر": "ألف شكر لكل اللاعبين الرجالة.. شكرا لمجهودكم.. شكرا لإخلاصكم.. شرفتونا ورفعتوا راسنا ورجعتوا الروح للجمهور من تاني.. جيل جديد مستنيين منكم بطولات كتير جاية إن شاء الله.. شكرا للجهاز الفني وكل المساعدين للمنتخب قدمتم بطولة استثنائية.. ألف شكر.. تحيا مصر".

وتوّج منتخب السنغال ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة في الشوط الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

منتخب السنغال كاد أن يسجل مبكرًا في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء لكن أبو جبل يتألق ويتصدى للكرة في مباراة استطاع من خلالها حارس منتخب مصر أن يحافظ على تألقه في البطولة.

المنتخب المصري عجز مرة أخرى في الفوز باللقب بعد نسخة (2010) حيث كان منتخب "الفراعنة" وصل المباراة النهائية في نسخة (2017) قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بنتيجة (2-1).