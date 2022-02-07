يسرا تروج لبرنامجها "كلام في الحب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة يسرا لبرنامجها "كلام في الحب"، الذي يُعرض كل اثنين على شاشة "mbc1".

ونشرت يسرا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه :"الحب الصادق، فجأة بتلاقي روحك بتحب إنسان، وما أنتش عارف بتحبه ليه، استنوني على Mbc1 في كلام في الحب".

وعلقت يسرا على الفيديو :"تابعوا برنامج كلام في الحب، مساء كل اثنين عن الساعة 9 بتوقيت القاهرة و10 بتوقيت السعودية على شاة mbc1".

ومن ناحية أخرى تواصل الفنانة يسرا تصوير مسلسل "أحلام سعيدة"، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المُقبل.

مسلسل "أحلام سعيدة" يجمع الفنانات يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، مع المخرج عمرو عرفة بعد 8 سنوات من إخراجه مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان 2021، مع النجوم: مايان السيد وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبد العزيز.