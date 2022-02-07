شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يبدأ تصوير فيلمه "هيصة" بعد عيد الفطر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفنان أحمد داود تصوير مشاهده الأولى من فيلم "هيصة"، بعد عيد الفطر مباشرة وانتهائه من تصوير مسلسله الرمضانى suits الذى يشارك فى بطولته بجانب آسر ياسين، وذلك لانشغال أبطال العمل فى أعمال أخرى، ويجسد داوود من خلاله دور لاعب كرة، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، وبطولة أحمد داود، محمد سلام، أمير المصري، حسن أبو الروس وعدد آخر من الفنانين جاى التعاقد معهم، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى ميوزيكال حول أحمد داود الذى يجسد شخصية لاعب كرة قدم إسمه فيجو، ويواجه العديد من التحديات في حياته سواء مع فريقه أو مع أصدقائه.

ويصور بطل الفيلم أحمد داود حاليًا مسلسل "suits - سوتس" وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي العالمي الشهير Suits وسيناريو وحوار محمد حفظى وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدى، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى درويش وعدد من آخر من الفنانين.

يذكر أن أحمد داود علق على الانتقادات التي وجهت لأبطال مسلسل النسخة العربية من Suits منذ أن تم الإعلان عن تقديمه، وقال فى لقاء تليفزيونى له: "أول ما نزلنا البوسترات والصور الدعائية للمسلسل تحدث الجمهور عنه وبدأت التساؤلات ومقارنة بين شخصيات المسلسل، وطلب من جهوره الانتظار والحكم بعد المشاهدة وليس من بوسترات دعائية قائلاً: "بالراحة شوية".