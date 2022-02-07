"تحية لكل بنت رفضت".. ماذا قالت دنيا سمير غانم في اليوم العالمي لرفض ختان الإناث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها وجمهورها، الاحتفال باليوم العالمي لرفض ختان الإناث، الذي يوافق يوم الأحد 6 فبراير الجاري.

وكتبت دنيا، عبر حسابها على إنستجرام: "في اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث.. عايزة أوجه التحية لكل بنت رفضت إنها تكون ضحية للجريمة دي.. احميها من الختان".

يذكر أن دنيا سمير غانم، تستعد للمشاركة في دراما رمضان 2022 بمسلسل "عالم موازي"، يأتي ذلك بعدما تم تأجيل عرض المسلسل في موسم مسلسلات رمضان 2021، بعد إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا منهم دنيا سمير غانم ووالدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، ثم دخول الأخيرة المستشفى وزوجها الفنان القدير سمير غانم، ووفاتهما بعد ذلك.

مسلسل "عالم موازي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم والراحلة دلال عبدالعزيز، من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، وإخراج وإنتاج هشام جمال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.