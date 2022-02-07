وفاء عامر: منتخب مصر رجالة.. لا تبكوا دموعكم غالية علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرصت الفنانة وفاء عامر، على مؤازرة لاعبي المنتخب المصري عقب خسارة نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وكتبت عامر، عبر حسابها بموقع "تويتر": "رجالة مصر الجدعان على قدر المسؤلية وعملتم أكتر من اللي عليكم، كفاية الإصابات والحكام المتحيزين، أطالب بتكريم المنتخب، لا تبكوا دموعكم غالية علينا، شكرا لتعبكم والجاي أفضل، منتخب مصر رجالة".

وتوّج منتخب السنغال ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة في الشوط الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

منتخب السنغال كاد أن يسجل مبكرًا في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء لكن أبو جبل يتألق ويتصدى للكرة في مباراة استطاع من خلالها حارس منتخب مصر أن يحافظ على تألقه في البطولة.

المنتخب المصري عجز مرة أخرى في الفوز باللقب بعد نسخة (2010) حيث كان منتخب "الفراعنة" وصل المباراة النهائية في نسخة (2017) قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بنتيجة (2-1).