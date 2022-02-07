شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم يبدأ تصوير فيلم "ليلة غير عادية" بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفنان كريم قاسم تصوير مشاهده الأولى من فيلم "ليلة غير عادية"، الأسبوع المقبل فى الديكور الخاص بالعمل بعد انتهاء مخرج العمل أحمد بيالى من معاينة الديكورات، ويشارك في بطولته هدى المفتي ومروان يونس وعدد من النجوم وتدور الأحداث فى إطار كوميدى.

من ناحية أخرى يشارك كريم قاسم فى الموسم الدرامى لومضان 2022 من خلال مسلسل "يوتيرن"، مع الفنانة ريهام حجاج، ويقوم بشخصية "خالد"، ويعتبر "يوتيرن"، وهو التعاون الرمضانى الثانى الذى يجمع كريم قاسم بـ ريهام حجاج، حيث تعاونا مسبقًا فى مسلسل "لما كنّا صغيرين".

وكان كريم قاسم قد شارك مؤخرًا فى الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، حيث نافس بفيلمه القصير الحفرة فى المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، فى عرض عالمى أول للفيلم، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم فى مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.