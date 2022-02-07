شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرومانسية Belfast لـ جيمى دورنان يحقق 15 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرومانسية والدراما الجديد Belfast، إلى 15 مليون و867 آلاف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 12 نوفمبر من العام الماضى 2021، على أن يصل العمل الجديد إلى عدد أكبر من دور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة.

وانقسمت الإيرادات بين 7 ملايين و322 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و8 ملايين و544 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، فيلم Belfast يدور حول صبى صغير وعائلته من الطبقة العاملة، الذين يحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية، في أواخر الستينيات .

ويقوم كل من كايتريونا بالف، جيمي دورنان، سياران هيندز، جودي دينش، كولين مورجان، زيتون تينانت، لارا ماكدونيل، كونور ماكنيل، جيرارد حوران، ببطولة فيلم الدراما والرومانسية الجديد Belfast، الذى قام بتأليفه وإخراجه كينيث برانا.

كما تم اختيار الممثل العالمى جيمى دورنان بطلBelfast ، ببطولة مسلسل الجديد بعنوانThe Tourist، وهو سلسلة محدودة من ست حلقات، ومن المقرر أن تعرض عل منصةHBO Max، وفقًا لما نشره موقع "deadline".وانضم كل من دانييل ماكدونالد، وشالوم برون فرانكلين، وهوجو ويفينج.

كتب المسلسل هارى وجاك ويليامز، على أن يتم تصويره فى أستراليا ولم تكشف المنصة أو شركة الإنتاج عن موعد وصول السلسلة.