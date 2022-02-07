بعد أم كلثوم والعندليب.. مسرح الساقية للعرائس يقدم حفلاً للكينج منير 10 فبراير

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس حفلاً غنائيًا للكينج محمد منير من خلال عرائس الماريونيت، وذلك يوم الخميس الموافق 10 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث سيقدم خلال الحفل باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه الذي يعشقها جمهوره مثل "لما النسيم، حارة الساقيين، آخر السكة، مهموم، لو باقي من عمري، مش لايق عليا، اللي غايب" وغيرهم، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.