بصورة تجمعهما.. لقاء الخميسي تهنئ زوجها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة لقاء الخميسي زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف بعيد ميلاده، الذي يوافق يوم 6 فبراير الجاري.

ونشرت لقاء صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل لحظة وأنت بخير وصحة وسلام يا حبيبي، ربنا يحفظك لينا ويحميك ويراضيك، بنحبك".

ومن ناحية أخرى شاركت لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، محمد فراج، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب.

كما شاركت لقاء الخميسي مؤخرًا في حكاية "حتة من القمر" من مسلسل "زي القمر"، ديسمبر الماضي، من بطولة عايدة رياض، محمد العمروسي، جيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.