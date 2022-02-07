هشام ماجد للاعبي المنتخب الوطني: "مصر كلها فخورة بيكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان هشام ماجد، على نتيجة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون، والتي انتهت بخسارة منتخبنا الوطني بركلات الجزاء الترجيحية.

ونشر "ماجد" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بوستر للاعبي متتخبنا الوطني كتب عليه: "نجوم رغم الهزيمة يا أبطال".

فيما علق "ماجد" على الصورة قائلا: "مصر كلها فخورة بيكم، كأنكم خدتوا البطولة وزيادة".

وتوّج منتخب السنغال ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة في الشوط الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي

منتخب السنغال كاد أن يسجل مبكرًا في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء لكن أبو جبل يتألق ويتصدى للكرة في مباراة استطاع من خلالها حارس منتخب مصر أن يحافظ على تألقه في البطولة