"مشوار جديد".. نجل مجدي كامل يعلن انتقاله لنادي إماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن عادل نجل الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد، تعاقده مع نادي الزمالك الإماراتي.

وكتب عادل، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم التعاقد مع نادي الزمالك الإماراتي.. خطوة جديدة ومشوار جديد وحلم جديد.. توكلت على الله، يا رب كرمك وتوفيقك ونجاحك في اللي جاي إن شاء الله.. دعواتكم".

وكان الفنان مجدي كامل، احتفل مؤخرا عبر حسابه على "إنستجرام"، بتوقيع شقيقته الدكتورة عزة كامل، روايتها الجديدة التي تحمل اسم "أنا الشمس.. السالك في البرية".

جدير بالذكر أن مجدي كامل، تم تكريمه في أكتوبر الماضي، من مهرجان الأردن الدولي للفيلم في دورته التاسعة، بحضور وزير الثقافة الأردني علي العايد الذي عمل لفترة سفيرا للأردن في مصر والفنان منذر رياحنة، كما تم تكريم الفنان ماجد المصري والفنان السوري سامر المصري.