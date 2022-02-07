محمود حجازي ينشر صورا جديدة من كواليس "أبو العروسة 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمود حجازي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين جديدتين من كواليس الجزء الثالث من المسلسل الاجتماعي "أبو العروسة" والذي يعرض حاليا على شاشة dmc.

وظهر "حجازي" في الصورة بصحبة الفنانة ولاء الشريف، وعلّق على الصور قائلا: "طارق وزينة وكرمه، مسلسل أبو العروسة الجزء التالت".

وحقق الجزئين الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة" نجاحا كبيرا منذ عرضه بدءا من عام 2017.

مسلسل "أبو العروسة 3" بطولة: سيد رجب، سوسن بدر، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، مدحت صالح، محمود حجازي، ولاء الشريف، كارولين عزمي، ميدو عادل، صفاء الطوخي، أحمد صيام، وهو من تاليف وإخراج هاني كمال.