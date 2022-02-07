شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. عائشة بن أحمد رسخت تواجدها الفنى فى مصر بـ 11 عملا فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الممثلة التونسية عائشة بن أحمد بعيد ميلادها، اليوم الإثنين الموافق 7 فبراير، ودخلت عائشة بن أحمد مجال الفن من خلال الدراما التونسية بمسلسل "نجوم الليل 4" و"لأجل عيون كاترين"، كما قدمت في السينما التونسية بنفس العام فيلم "صديقى الأخير"، وقدمت في عام 2013 فيلم "خميس عشية " وفيلم "عزيز روحو" في عام 2015"، كما خاضت تجربة المسرح في تونس بمسرحية "زنقة النساء"، لتبدا شهرتها في تونس من خلال هذه الأعمال.





لم تكن الفنانة عائشة بن أحمد معروفة في هذا الوقت فى مصر، فكانت بدايتها مع عام 2015 من خلال مسلسل "ألف ليلة وليلة" مع شريف منير وأمير كرارة وآسر ياسين ونيكول سابا، وفى عام 2016 شاركت في مسلسل "شهادة ميلاد" أمام الفنان طارق لطفى.





وفى العام التالى وتحديدا في 2017 اتخذت عائشة بن أحمد خطوة جديدة بعد أن وضعت قدمها في السينما المصرية بمشاركتها في فيلم "الخلية" للنجم أحمد عز وأمينة خليل، لتخوض تحدى جديد في حياتها الفنية من خلال شخصية "ليلى" التي قدمتها في مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان، وهو مسلسل صعيدى ولم تقف اللهجة الصعيدية عائقا فى وجه عائشة بن أحمد التي حرصت على تعلمها بشكل قوى لإثبات أنها ممثلة متنوعة في أدوارها.





وواصلت عائشة بن أحمد نجاحاتها في الدراما المصرية، حيث شاركت في مسلسل "السهام المارقة"، ومسلسل "أبواب الشك"، ومسلسل أبو جبل" مع مصطفى شعبان، وبعد غياب عامين بسبب ظروف كورونا التي أجلت تصوير العديد من الأعمال الفنية، ظهرت عائشة بن أحمد خلال مسلسل "لعبة نيوتن" مع النجمة منى زكى، وقدمت شخصية "أمينة" التي أحبها الجمهور وتعاطف معها في الكثير من المواقف بل وأحبها بسبب الرومانسية الت تتمتع بها خلال أحداث العمل، وتواصل حاليا تصوير أحداث أعمالها الدرامية وهى مسلسل "لون البحر" مع خالد النبوى، ومسلسل ملف سرى مع هانى سلامة.