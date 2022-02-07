شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرضها بموسم الرياض.. مسرحية "كازانوفا" بمصر في عيد الفطر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع مسرحية "كازانوفا" بطولة حسن الرداد وعمرو يوسف، عرضها في مصر خلال عيد الفطر المقبل، لتكون أولى المسرحيات التي سيتم عرضها في مصر بعد عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويجتمع الصديقان عمرو يوسف وحسن الرداد مرة أخرى بعد بدايتهما سويًا فى فى مسلسل "الدالى" مع النجم الكبير نور الشريف، ويتكرر اللقاء مرة ثانية وبعد 16عامًا من الغياب، لكن هذه المرة من خلال خشبة المسرح.

وكانت الشركة المنتجة طرحت أغنية "دنجوان" بصوت الفنانين عمرو يوسف وحسن الرداد والليثي ويارا، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد على موسى، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أكرم عادل.

وتمثل المسرحية واحدة من مجموعة مسرحيات تقام ضمن فعاليات الموسم، الذي يستضيف كوكبة من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية، وتدور أحداث المسرحية في المستقبل، وتحديدًا في عام 2100، حيث تختلف معايير الجمال ومقاييسه، حتى يصبح كازانوفا الرجل غير الوسيم؛ أجمل رجل في العالم، ليستغل ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

مسرحية "كازانوفا" من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.