شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس وليلى علوى وروجينا ومى كساب للاعبى المنتخب: استحققتم احترام الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم ونجمات الفن، على دعم لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بعد خسارة لقب بطولة كاس الأمم الإفريقية، بركلات الترجيح على حساب منتخب السنغال أسود التيرانجا، حيث كتبت النجمة ليلى علوى: "تحية لجميع لاعبي المنتخب والجهاز القائم على إدارته على الروح الرياضية والأداء المشرف.. استحققتم احترام الجميع في مصر وافريقيا، إن شاء الله نعوضها ونوصل كأس العالم.



ليلى علوى

وكتبت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس: "هارد لك يا رجالة"، فيما قالت الفنانة روجينا: "شكرا يا رجالة شرفتونا.. لآخر دقيقة كنتوا مقاتلين"، بينما كتبت مى كساب: "شكرا رجال مصر المقاتلين منتخب مصر رجال شرفتونا وتعبتوا جدا جدا طول البطولة وكنتم أد المسؤولية، قدر الله وما شاء فعل.. مش آخر البطولات"



روجينا



مى كساب

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبى فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.



إسعاد يونس

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كاليدو كوليبالى وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني، بينما أهدر بونا سار.