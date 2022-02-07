شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا وحسن الرداد وزينة يوجهون رسالة للاعبى المنتخب: شرفتونا يا أبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من المشاهير من دعم لاعبى منتخب مصر بعد خسارة اللقب لصالح منتخب السنغال عبر ركلات الترجيح، مثلما فعل الفنان أحمد السقا عبر "إنستجرام" حين كتب: "شكرا لكم يا ابطال"، في حين كتب الفنان حسن الرداد: "هارد لك لرجالة منتخب مصر اللى شرفونا ورجعوا هيبة منتخب مصر من تانى، كل المنتخبات كانت عاملة حسابنا، بطولة كاس الامم قبل الماضية خسرنا فى النهائى لكن ربنا كان مقدر لنا شئ افضل و هو الصعود لكاس العالم و إن شاء الله تكون خسارة البطولة دى عشان هنصعد كأس العالم و على حساب منتخب السنغال إن شاء الله، أحسنتم يا رجالة و لكم كل احترام و تقدير الشعب المصرى كله".



زينة

فى حين كتبت الفنانة زينة عبر انستجرام ايضا : "بنحبكم وبنحترمكم وعندنا من الكاس ده سبعة ٧ مرات ده حتي رقم ٧ احلي من ٨، احنا فرحانين بيكم ويكفينا مجهودكم وتعبكم ربنا كبير ويعوضكم بالخير يا رجالة مصر الغالية".



احمد السقا